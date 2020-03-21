İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 21 Mart Cumartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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