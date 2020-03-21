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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Cumartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Cumartesi hava durumu...

21.03.2020, 08:51

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, hafif yağmurlu, Ağrı ve çevreleri ile 'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 21 Mart Cumartesi ...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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