Özel çocuklar “Biz bunu yaparız” dedi

Zihinsel engellilerin aileleri tarafından kurulan Karşıyaka Akademi Zihinsel Engeliler Derneği’nin gençleri, “Biz Bunu Yaparız” projesiyle meslek sahibi oldu.

Zihinsel engelli çocukların aileleri tarafından kurulan Karşıyaka Akademi Zihinsel Engeliler Derneği'nin (KAZED) gençleri "Biz Bunu Yaparız" adlı meslek edindirme projeleri ile çalışma hayatına katıldı. KAZED gençlerinin çalışma hayatına başlamaları nedeniyle aralarında KAZED Kurucu ve Onursal Başkanı Osman Avcı'nın da bulunduğu üyeler, gençler ve aileleri bir kahvaltıda buluşarak kutlama programı düzenledi.

İŞKUR VE E.Ü. ORTAKLIĞI

KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu tarafından derneğin çalışmaları ve hedefleri anlatıldıktan sonra katkıda bulunanlara birer teşekkür belgesi verildi. Başkan Topuzoğlu yaptığı konuşmada KAZED'in 2011 tarihinde zihinsel engelli çocukları olan aileler tarafından kurulduğunu belirterek şunları söyledi. "Derneğimiz, çocuklarımızın insanlık onuruna yakışır koşullarda eğitim, öğrenim, rehabilitasyon, üretkenlik gibi ihtiyaçlarının koşulsuz karşılandığı bizden sonraki yaşamlarında aynı koşullarda barınmayı da içine alarak temin ve tesisinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlerimizi "Biz Bunu Yaparız" adlı meslek edindirme projeleri ile desteklemekteyiz. Bu projeleri, rehabilitasyonlarına da katkı sağlayacağı için tarımsal faaliyetler alanında İŞKUR ve Ege Üniversitesi ortaklıkları ile gerçekleştiriyor, kurs bitiminde de işe yerleştirme konusunda da İŞKUR'un desteğini alıyoruz."





HEPSİ İŞ SAHİBİ OLDU

Topuzoğlu "Biz Bunu Yaparız" projesinin gerçekleşmesinde paydaşları ile iyi ilişkilerin büyük katkısını olduğunu da belirterek sözlerine şöyle devam etti. "İlk olarak Ocak 2019 da 10 gencimiz ile dört buçuk ay süren bir projeye başladık. Projemiz, 19 Şubat 2019 tarihinde başlayıp 3 Temmuz 2019 tarihinde son buldu. Projemiz İŞKUR, EÜ Ziraat Fakültesi ve E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığı ile E.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama Bahçelerinde 10 özel çocukla sürdürüldü. Nitelikli bir Meslek Eğitimi Kursu sürecinden sonra 3 gencimiz İŞKUR'la sürdürdüğümüz sıkı birliktelik engelli meslek danışmanlarının ilgisi ve İŞKUR'un düzenlediği engelli işveren toplu görüşmelerine gençlerimizle birlikte katılarak onları destekledik." dedi.

6 AYDIR ÇALIŞIYORLAR

Üç gencin 6 aydır tekstil iş kolunda çalıştığını vurgulayan Topuzoğlu "Gençlerimizden, Doğukan Özkan, Yakup Aydemir ve Ali Mol adlı gençlerimiz Akar Tekstilden olumlu yanıt alıp işbaşı yaptılar ve 6 aydır çalışıyorlar. İki gencimiz için de olumlu görüşmeler yaptık yanıt bekliyoruz. Dernek olarak amacımız iş bulma konusunda bir kat daha dezavantaj yaşayan gençlerimizi toplumun fark etmesini sağlayıp onları işgücü piyasasının keşfedilmemiş neferleri olmaktan kurtarıp üretken hale getirmek toplumdan hak ettikleri saygıyı görüp yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Tolga TEKİN