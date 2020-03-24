Cildin dostu ton balığı

Ton balığının içeri-sinde bulunan Omega 3 yağ asitleri tam anla-mıyla beynimizin en büyük dostlarından biridir. Sağlıklı bir zihin için en faydalı besinlerden biri olan ton balığı, kan akışının sağlıklı olarak gerçekleşmesi, hücrelere ve beyne yeter-li oksijenin ulaşmasına yardımcı olarak ön plan çıkar. Bununla birlikte Omega 3 alımı sayesinde kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini düşüren ton balığı, saçları ve cildi besleyip canlandırır.

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