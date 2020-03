Yüksek bağışıklık için C vitamini

Yapılan araştırmalar günlük alınan C vitamininin özellikle virüs nedenli enfeksiyon ve üst solunum yolu enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Soğuk algınlığı semptomlarında ise hastalık süresini azalttığı ve şiddetini hafiflettiği görülmektedir. Virüs salgını döneminde C vitamini eksikliği yaşamamalısınız.

Ülkemiz virüsle savaşırken siz de vücudunuzla bir olup virüsle savaşın! El ve yüz yıkamak, evleri dezenfekte etmek gibi hijyen kurallarına maksimum uyumun olması gerektiği şu zor günlerde bağışıklığınızı güçlü tutmak da oldukça önemlidir. Beslenme ise immün sistemi doğrudan etkilemektedir. Bazı besin öğelerinin yetersizliği oluştuğunda, immün fonksiyonlar baskılanarak hastalık riski artabilir.

GÜNLÜK OLARAK ALINMALI

Yüksek bağışıklığın olmazsa olmazlarından biri de kuşkusuz ki C vitamini. Bu önemli vitamin, suda eriyen ve vücut tarafından depolanamayan bir vitamindir. Bu yüzden dün yediğiniz portakal bugün sizi korumaz. C vitamininin günlük olarak düzenli alınması gerekir. Hatta bu dönemde besinlerle C vitamini almanın yanı sıra dışardan C vitamini desteği almak da doğru bir yaklaşım olacaktır.



BEZELYE

Bir fincanında 60 mg C vitamini barındıran bezelye sağlıklı beslenmenizi sağlayan besinlerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan bezelye, ayrıca prebiyotik etkisi vardır.



KARNABAHAR

ÇİNKO, demir, potas-yum, fosfor, demir, kalsi-yum mineralleri ile folat, B6 vitamini ve K vitami-ni deposu olan karnabahar, aynı zamanda iyi bir C vita-mini kaynağıdır. Küçük boy bir karnabaharda 127,7 mg C vitamini, 5 gr lif ve 5 gr da protein bulunur.



SUYUNU DEĞİL MEYVEYİ TÜKETİN

Günde 1 portakal sizin için ideal miktar iken bir bardağı doldurmak için 5 portakal sıkmak zorunda kal-manız porsiyon kontrolünü sağla-manızı zorlaştırır. Bununla beraber diyabet hastalığınız var ise meyve suyu içmek kan şekerinizde den-gesizlik yaratır. Bozulan kan şeke-riniz ise immün fonksiyonları etki-ler ve bağışıklık sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden meyvelerin suyunu sıkmadan kendisini tüketme-niz hem kan şekeriniz hem porsiyon kontrolünüz hem de posa alımınız için daha yararlı olacaktır.



BROKOLİ

100 gram çiğ broko-li günlük C vitamini ihtiyacı-nın yaklaşık 1.5 katına denk gelen 89 mg C vitamini sağlar. Brokolinin vitamin değerini koruması için buharda pişi-rilmesi veya haşlanacaksa çok fazla kaynar suda bekle-tilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca brokoliyi zeytinyağı ve limonla karıştırarak sala-tasını da yapabilirsiniz.



BİBER VE MAYDANOZ

C vitamini denilince aklınıza sadece limon, portakal, mandalina gibi meyveler gelmemeli. Yeşil biber, kırmızı biber, maydanoz gibi sebzeler de yüksek miktarda C vitamini deposudur. Günlük beslenmenize bu kaynakları ilave etmeniz bağışıklık sisteminizin korunmasında önemlidir. Tüketeceğiniz C vitamini yüksek sebzeleri ise sirkeli suda beklettikten sonra bol su ile yıkamanız besin güvenliği ve hijyen açısından önemlidir.



KARALAHANA

C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini ile birlikte A, B, E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir minarallerini de bol miktarda içerir. 100 gram haşlanmış karalahana 41 mg C vitamini barındırır.