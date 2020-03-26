Buldan ekonomisi kabuğunu kırıyor

Sanayi ve turizmde atağa kalkan Denizli’de Buldan ilçesi de gelişimini sürdürüyor. Vizyon projeler ile kolları sıvayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, geceli gündüzlü çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tekstili, tarihi konakları, yaylası, antik kenti ve meşhur Buldan beziyle bir marka olan ilçede, yerel seçimlerde oyların yüzde 37'sini alarak tekrar MHP'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Şevik, "Geleneksel Buldan mimarisini de koruyup, modern şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz" dedi. Buldan için büyük hayaller kurduklarını belirten Şevik, 1 yıllık süreçte yaptıklarını ve yapacaklarını Yeni Asır'a değerlendirdi.



Seçimlerden bu yana 1 yıl geride kaldı. Bu süreçte neler yaptınız? Bir yıl projelerin hayata geçirilmesi ve hayal ettiklerimizi gerçekleştirmemiz için kısa. Bana görev yaptığım 2007-2014 döneminde ne yaptınız diye sorarsanız, Buldan'ın alt ve üst yapısını yeniledik, İnanıyorum ki Buldan, alt yapı yatırımları konusunda DESKİ'nin girmediği tek ilçedir. Ancak 5 yıl sonra belediyemizi bıraktığımız gibi bulamadık. Gelirinin 7 kat üzerinde borçlu bir belediye, kayıp bir 5 yıl bulduk. Kısa sürede borçların bir kısmını ödedik ve bir kısmını ise yapılandırarak çalışmalarımıza başladık.

Projelerden bahseder misiniz? Yıllardır yenilenemeyen otogar için ürettiğimiz projemizi geliştireceğiz. Kültür Sanat Merkezi ve Düğün Salonu'nun içinde yer alacağı kompleks bir bütünlüğe kavuşturacağız. Pazaryeri inşaatı tamamlanacak. Planladığımız olimpik yüzme havuzumuzla birlikte spor sahamız yaz-kış faal olarak halkımıza hizmet verecek. İlçemiz atık suyunu değerlendiren projemiz, atık su arıtma tesisi olarak hayata geçecek. Tesis ile suyun dönüşümü sağlanacak doğaya katkımız artacak, sulama suyu kaynaklarımız zenginleşecek. Girne, Vakıf Alanı, Topdamı kale projesi, Kestane Deresi ve Yayla Gölü düzenlemeleri Buldan'ın akciğeri olacak. Yeşil alanlarıyla bakımlı parklar, hem gündelik gezi alanları hem de doğayı korumacı anlayışın örneği olarak hizmet verecek.



KÜLTÜR MİRASI

Buldan, Beypazarı ve Safranbolu'yu aratmayacak kültür mirasına sahip. Üstelik o ilçelerden belki de daha önde olan noktaları var. Bizdeki doğal doku ve kültürel miras daha canlı. Yaşayan bir tarih var. Örneğin tekstil unsuru Buldan'da 6-7 yüzyıldan bu yana devam ediyor. Buldan'ın kendine has bir coğrafyası var. Örneğin Süleymanlı Yayla Gölü gibi. Üç beş dakikalık mesafede Yenicekent'teki Tripolis Antik Kenti var. Buldan Ovası'nda bölgenin ilk turfanda sultaniye üzümü yetiştiriliyor. Artı organik tarımı var. En önemlisi Romalılar ve Bizanslılar'dan bu tarafa kullanılan jeotermal kaynakları var. Buldan; Yayla Gölü, kültürel mirası, dokuması ve organik tarım gibi unsurlar arasında bağlantı kurabilecek Denizli'nin en önemli ilçelerinden biri.





90 YILLIK HAYAL

Yine kamulaştırma çalışmaları 2007-2014 yıllarında yapılan ve Buldanlıların 90 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Buldan'ı Alaşehir yoluna bağlayacak olan 4 kilometrelik Sabuncu Güney Kavşağı Çevre Yolu inşaatını, belediyemizin imkânları ile yürütüyoruz. Bu yol, 1934-1938'de belediye başkanlığı yapan Talat Tarakçı'nın hayalidir. Alparslan Türkeş Parkı inşaatını en kısa zamanda tamamlayarak, hem adını yaşatmış hem de Buldanlılara nefes alabilecekleri yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız.

EKO TURİZM ATAĞI

Buldan Kaymakamlığı, Belediyemiz, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Buldan'da Eko -Turizm atağı başlattık. Buldan'ı antik kentler ile bütünleştirmek istiyoruz. Hedefimiz antik çağlarda kullanılan ve kral yolu olarak adlandırılan Hierapolis, Laodikya, Tripolis'i Buldan'a ve oradan da Süleymanlı Yayla Gölü'ne bağlayan turizm aksını yeniden canlandırmak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Külliye'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni desteklemeye devam ediyoruz. 1 milyon 400 bin TL'lik proje hazırladık. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak ve ekonomiye kazandırmak adına çalışma başlattık. Tarihi sokaklarımızda 1500 yıl öncesinde olduğu gibi tezgah seslerinin duyulması için çalışıyoruz. Buldan'ın eski Arastaları hayat bulacak. Alandız kestanesinin yanı sıra yöresel lezzetlerimizi de sergileyeceğiz. Karaköy kilimlerini ekonomiye kazandıracağız.



"Yatırımlarımızı kendi imkanlarımızla yapıyoruz"



Mali sıkıntıları aşmak için neler yapacaksınız?

Her ilçe belediyesinde yaşanan mali sıkıntılar bizde de mevcut. Biz ekonomik sıkıntılarımızı aşmanın yolunu bulduk. Yatırımlarımızı, çalışmalarımızı dışarıdan hizmet satın almak yerine kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bir kere ekonomik disiplini sağladığınızda projeleriniz de birer birer hayat buluyor. Biz geçen bir yılda bunu gerçekleştirdik ve hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor.



"Vatandaştan tek isteğimiz sabır"

Belediye başkanı olarak, ilçe sakinlerinden istekleriniz var mı?

Bizim Buldan'daki Vatandaşlarımızdan bir tek isteğimiz var, o da sabırlı olmaları. Verdiğimiz bütün sözleri sırasıyla yerine getireceğiz. Bunun için onlardan destek ve sabır istiyoruz. Buldan halkına ve ziyaretçilerine en kaliteli yerel hizmeti vererek, onlara çağdaş bir ilçede yaşama imkanı sunmak tek amacımız.



SEBAHATTİN ALP