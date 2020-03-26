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'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? Perşembe ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 26 Mart Perşembe hava durumu...

26.03.2020, 09:14

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, , , Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, , , ve çevreleri ile 'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Perşembe ...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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