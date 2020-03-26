Sosyal izolasyon başarılı gidiyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik özlü, sosyal izolasyonun son iki üç gündür oldukça başarılı gittiğini söyledi. Vaka sayılarının beklenenin aşağısında olduğunu aktaran Özlü, “Virüs yayılma zinciri kırıldı” dedi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Türkiye'de sosyal izolasyonun faydası görüldü. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, "DSÖ rakamlarına göre ve ülkelerin nüfus oranlarına göre Türkiye en iyi ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.

'10 GÜN DAHA UYALIM'

Yurt genelinde özellikle son iki üç gündür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri olan 'Tek Tek Hepbirlikte' sloganı ile beraber dışarı çıkan insan sayısının oldukça azaldığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, "İnsanlar çağrılara uyarak evde kalıyor. Bununla beraber virüs yayılma zinciri kırıldı. Bu kurala bir hafta 10 gün daha sıkı bir şekilde uygularsak önemli bir başarıya imza atacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 100 bin kişi baz alındığında kişi başına yoğun bakım ünitesi yatağı olarak 43 ile bu alanda da en iyi ülkelerin başında geldiğini hatırlatan Tevfik Özlü, "Ancak bu yoğunluk bu kontrol oranında giderse ve sosyal izole koşullarına uyarsak ülke olarak hiç zorlanmadan iki üç hafta içinde bu sıkıntıyı atlatır" açıklamasını yaptı.



'Ülkede alınan tedbirler olumlu sonuç veriyor'

İnsanların kendi otokontrolleriyle evlerinde kalmasının önemine değinen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İşin başından beri alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Lütfen evde kalın, kurallara uyun" dedi.

FATİH ŞENDİL