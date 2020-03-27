Kim korkar koronadan!

Korona virüsten köşe bucak kaçtığımız şu günlerde İzmir’de bir dolmuş şoförü aracı tıka basa doldurdu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasından sonra isyan eden vatandaşlar bunun önüne geçilmesini istedi.

Vatandaşın korona virüsten korunmaya çalıştığı, özellikle toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiği şu günlerde İzmir'den gelen bir görüntü 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Güzelbahçe- Fahrettin Altay dolmuşunun tıka basa dolu halini sosyal medyada paylaşan vatandaşlar hem şoföre tepki gösterdi hem de toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralına uyulmasını istedi.

Dip dibe yolculuk etmek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti.

SOSYAL MESAFE İSYANI

Türkiye'de yetkililer korona virüs tedbirlerini birbirini ardına açıklarken, bazı alanlarda sosyal mesafenin hala korunamıyor olması vatandaşı isyan ettiriyor. İzmir'deki belediye otobüslerinde yeşil koltuk uygulamasının başlamasından hemen sonra Güzelbahçe- Fahrettin Altay güzergahında yolcu taşıyan bir dolmuşun tıka basa hali korkuttu. İçerisi tamamen dolu olan dolmuşun görüntüsünü çeken bir vatandaş bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntünün paylaşılmasının ardından ise yüzlerce yorum yağdı. Dolmuşta bırakın sosyal mesafenin korunmasını, dip dibe yolculuk eden vatandaşların birbirine hastalık bulaştırma tehlikesine rağmen dolmuş şoförünün aracı bu kadar çok insanla doldurması tepki çekti. Bunun için de önlemler alınması gerektiğini söyleyen vatandaşlar otobüsler için getirilen uygulamanın dolmuşlar için de hayata geçirilmesini istedi.



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Hacer ÖNOĞLU ÜLGER