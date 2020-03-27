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Haberler Yaşam Kınınlı içecekler zararlı olabilir

Kınınlı içecekler zararlı olabilir

Kınınlı içecekler zararlı olabilir
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, korona virüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilsin. Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım" dedi.

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