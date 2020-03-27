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Nazmiye Teyze sağlığı ’de buldu

Nazmiye Teyze sağlığı İzmir’de buldu
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Son iki yıldır boyun, omuz ve dirsek bölgesinde oluşan ağrılar nedeniyle zor günler yaşayan emekli öğretmen Nazmiye Dalkır, doktor doktor gezmesine rağmen bir türlü şikayetlerine çare bulamadı.

ENJEKSİYON TEDAVİSİ
Son gittiği doktorun ameliyat önermesinin ardından araştırmalarını sürdüren Dalkır son çare olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül'e ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Dr. Gül'ün İzmir'deki kliniğine başvurdu. Ağrı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Gül, hastaya kendi geliştirdiği enjeksiyon tedavisini uyguladı. Dr. Gül tarafından uygulanan tedaviden birkaç dakika sonra ağrılarının geçtiğini anlatan Dalkır, "Ağrılarım yüzünden çay bile içemiyordum. Doktorumun sayesinde ağrılarım sona erdi" dedi.

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