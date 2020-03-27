Sumak yaprağından gargara yapabilirsiniz

Sumak, özellikle soğuk havalarda yakalandığımız grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar. Solunum sistemini rahatlatma özelliğiyle bilinen sumağın yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına da iyi gelir.