Üniversitelerde eğitim uzaktan devam edecek

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) da 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararları açıklayan Saraç, "Üniversitelerimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları ve uygulamalı dersleri yaz aylarında tamamlayacaklar. Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yılın takvimini belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.



YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak

YKS hakkında da açıklamalarda bulunan Saraç, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan sınavın tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Saraç, "YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır" dedi.