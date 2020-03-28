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Haberler Yaşam Della Miles’dan dua çağrısı

’dan dua çağrısı

Della Miles’dan dua çağrısı
Giriş Tarihi: 28.3.2020

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, korona virüs ile mücadele kapsamında İngilizce ve Türkçe tüm insanlığa dua çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl müslüman olan ve Muğla Dalyan'da ev alarak hayatının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren Miles, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazıda, "Bu kilitlenme, ailemiz, dostlarımız ve Allah ile ilişki kurmanın yolunu açtı. Kendinizi iyi işler yapmaya adama şansını kaçırmayın. İnsanlar Allah'ın iradesine karşı çıktığında, Allah onları felaket ve kayıpla cezalandırır" dedi.

"O MERHAMETLİDİR"
Allah'a dua etmenin zamanı olduğunu da sözlerine ekleyen Della Miles "Gerçekten de Allah'ın cezası dayanamayacak kadar acımasızdır. Sadece Allah'a dua et ki zihnimiz ona daha fazla bağlansın, bize merhamet etsin. Gerçekten de o en merhametli ve zarif olandır" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

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