Lahmacunu bile çalmaya kalktı

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından paylaştığı hikayesinde, lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıtınca Türkleri kızdırdı. Demet Akalın ve Ebru Polat, Kardashian’ın paylaşımına yorum yaparak tepki gösterdi.

Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra ailesiyle birlikte ev karantinasına giren Kim Kardashian, geçtiğimiz akşam evine sipariş ettiği lahmacunları 'Ermeni pizzası' olarak paylaştı.



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100 milyonun üzerinde takipçisi olan Kardashian'ın paylaşımı, ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kullanıcıdan tepki çekti. Kardashian, 2 ay önce evde yaptığı baklavaları da 'Ermeni baklavası' olarak tanıtmıştı. Günlük hayatını olabildiğince sosyal medyada paylaşmaya özen gösteren Kim Kardashian, dün akşam evine yemek sipariş etti. Gelen yemeği takipçilerine video çekerek gösteren model, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Dünyaca ünlü yıldızın paylaşımına, Demet Akalın, "Lahmacun in the Turkey baby" cevabını verirken, şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o. Ermeni pizzası değil" yorumunu yaptı. Kardashian bu paylaşımıyla Türk kullanıcılardan da nasbini aldı.