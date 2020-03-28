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Maske çatışması

Maske çatışması
Giriş Tarihi: 28.3.2020

’da maske satışı yapan taraflar arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumu ağır.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin içindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında maske satışı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce taraflar silahlarını ateşledi. Çıkan silahlı kavgada birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de iş yeri içinde incelemelerde bulundu.

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