Korona virüs salgınından korunma kapsamında evde kalan vatandaşlara ilk günden bu yana moral vermeye çalışan şarkıcı Zeynep Bastık, evde sıkılan takipçilerini eğlendirmek için yeni bir oyun başlattı. Başarılı solist, #birliktesöyleyelim başlığıyla yayınladığı video'da, "Madem biraz da böyle vakit geçirelim. Yeter ki evde kalalım" ifadelerini kullandı.



YENİ BİR AKIM

Oyunun kurallarını hikayesinde anlatan Zeynep Bastık, "Müziksiz bir şekilde 'Her Yerde Sen' adlı şarkımın sözlerini video'ya çekip bana gönderiyorsunuz. Ben de her gönderiden parçanın belli kısımlarını birleştirip son halini yayınlayacağım" dedi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu hareket, belki de yeni bir akımın öncüsü olabilir yorumlarına neden oldu.