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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 29 Mart Pazar hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den o illere son dakika uyarısı! Pazar ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 29 Mart Pazar hava durumu...

29.03.2020, 09:00

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, ile da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, , , , ve 'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte Pazar ...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, , ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

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