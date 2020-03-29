Koronavirüs sigara içenlerde daha ölümcül seyrediyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, sigaranın hem sebep olduğu hastalıklar açısından hem de direkt olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenme şiddetini artırdığını belirterek, "Şubat 2020'de Çin merkezli yayınlanan bir makalede 15 günlük süre içerisinde 78 hasta takip edilmiş ve sigara içenlerin içmeyenlere göre durumu daha ağır ve ölümcül seyretmiştir. Bu makalede sonuç olarak ölümcül ve ağır seyredenlerde en önemli risk faktörü yaş ve sigara içim hikayesi bulunmuştur." dedi.

Doç. Dr. Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran etkisiyle gündemin en önemli konu başlığı haline gelen Kovid-19'un sigara içenler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.



Koronavirüsün yüzyıllardır bilenen bir virüs olduğunu, 6 çeşit alt tipi bulunduğunu aktaran Taşçı, SARS ve MERS'in bilinen tehlikeli alt tipleri olduğunu, bunların hayvanlardan insana geçebilen zoonotik enfeksiyonlar arasında yer aldığını kaydetti.

Geçilen aralık ayında Çin'de tespit edilmeye başlayan ve 31 Aralık 2019'da duyurulan yeni tip koronavirüsün bu grubun 7. alt tipini oluşturduğunu ve Kovid-19 olarak tıp literatüründe yerini aldığını hatırlatan Taşçı, şu bilgileri verdi:



"11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiş olup aynı tarihte Türkiye'de de ilk bildirim yapılmıştır. Çin, İtalya, İran, İspanya salgında başı çeken ülkeler olmuştur. Bu ülkelerden gelen veriler incelendiğinde özellikle ileri yaştakilerin ve kronik hastalığı olanların ölüm oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kronik hastalığa sahip olanların detaylarına bakıldığında ise kalp-damar, hipertansiyon, KOAH, diyabet ve kanser en başta gelen hastalıklar arasında yer almaktadır."

"ÖLÜMCÜL VE AĞIR SEYREDENLERDE EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ YAŞ VE SİGARA"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, kronik solunum hastalıklarına sahip olanların bu salgından daha fazla etkilendiklerinin bilindiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu virüse yakalananların yaklaşık yüzde 81'i ayakta ve bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirirken, yüzde 15'i hastanede yatarak ve yüzde 4'ü de yoğun bakım koşullarında takip gerektirmektedir. Dünya genelinde yaklaşık ölüm oranı yüzde 4-5 arasında seyretmektedir. Ölümcül seyreden olgulara detaylı bakıldığında beraber seyreden kronik hastalıkların hemen hepsinin zemininde sigara yer almaktadır. Sigara, hem sebep olduğu hastalıklar açısından hem de direkt olarak kendisi koronavirüs salgınından etkilenme şiddetini artırmaktadır. Şubat 2020'de Çin merkezli yayınlanan bir makalede 15 günlük süre içerisinde 78 hasta takip edilmiş ve sigara içenlerin içmeyenlere göre durumu daha ağır ve ölümcül seyretmiştir. Bu makalede sonuç olarak ölümcül ve ağır seyredenlerde en önemli risk faktörü yaş ve sigara içim hikayesi bulunmuştur."



Sigaranın yaptığı akciğer hasarının yıllardır bilindiğini hatırlatan Taşçı, "Ayrıca sigara içenlerin içmeyenlere göre bakteriyel akciğer enfeksiyonlara daha fazla yakalandığı da bilinmektedir. Sigara özellikle akciğer ve tüm bronş yapısında mukosiliyer aktiviteyi azaltarak viral ve bakteriyel enfeksiyonların daha kolay akciğer alanlarına inmesine yol açmaktadır. Koronavirüs salgını sigarayı bırakmak için önemli bir neden olmalıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

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