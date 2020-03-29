Stres altında iştahınızı kontrol etmelisiniz

Evde kal sloganlarıyla hem kendi yaşamımızı hem de çevremizdeki yaşamları korumak adına hepimiz karantina durumundayız. Fakat bu yoğun stresli dönem, fazla yemek yemenize neden olabilir.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerimizde izole bir yaşam biçimine geçmiş bulunuyoruz. Fakat bu dönem gerek haberlerde duyduklarınızla gerek evdeki can sıkıntılarıyla sizi daha fazla yemek tüketmeye itebilir. Bazı insanlar stresli oldukları dönemde normale göre daha fazla besin tüketirken, bazı insanlar ise daha az yemek yemek isterler.



STRES ŞEKERE İTEBİLİYOR

Stresin yeme davranışımız üzerine etkilediği bir nokta ise besin seçimlerimizdir. Yapılan araştırmalar stresin uzun süre devam ettiği ve kontrol edilemediği zamanlarda insanlarda besin seçimi olarak yağlı ve şekerli gruba yönelimin arttığını göstermektedir. Yağ ve şekeri yüksek besin tüketimi stresle ilgili vücut sinyallerini azalttığı için stres altındaki insanlar üzerinde rahatlama sağladığı ön görülmektedir. Fakat seçtiğiniz besinlerin türü de sık acıkmanıza neden olabilmektedir.



BU KRİTİK DÖNEMDE STRESLE SAVAŞIRKEN NELER YAPMALIYIZ?



MEDİTASYON VE YOGA

Yapılan araştırmalar meditasyonun stresle başa çıkmada oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta meditasyon bireylerin yemek seçimlerini daha dikkatli yapmalarına da neden olabilir. Sizi yüksek yağlı ve şekerli besinlere yönlendiren duygularınızı dinleyip, bu tarz besinlerden uzaklaşabilirsiniz.



EGZERSİZ YAPMAK

Evde olmak hareket etmenize engel değil. Teknoloji çağının güzelliklerinden yararlanarak internette pek çok spor programını da takip edebilirsiniz. Bu sayede hem besinler ile aldığınız fazla kaloriyi yakabilir hem de kandaki stres hormonlarının yerini mutluluk hormonlarına bırakabilirsiniz.

ALTERNATİF YEMEKLER

Mutfakta vakit geçirmek stresle baş etmede sizi rahatlatabilir. Yağlı ve şekerli yemekler yerine deneyebileceğiniz sağlıklı tarifler bulabilirsiniz. Bu sayede hem yeni tarifler keşfetmenin hem de yeni tatlar denemenin mutluluğu ile stresten uzaklaşabilirsiniz.



SOSYAL DESTEK ÖNEMLİ

Ülke olarak zorlu bir dönemden geçip sosyal izolasyona önem veriyoruz. Fakat aileniz veya arkadaşlarınız ile buluşamıyor olmanız onlar ile iletişiminizi kesmeniz anlamına gelmez. Görüntülü sohbetler gerçekleştirebilir veya sadece seslerini duyarak rahatlayabilirsiniz. Stres dönemlerinde sevdiklerinizin size tampon görevi görmesine izin verin.



PROTEİN TOK TUTUYOR

Yüksek oranda protein içeren süt, peynir, yumurta ve posa içeren sebze, meyveler daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Bunun yanı sıra hazır paketlenmiş ürünler, basit şeker içeren besinler veya sadece makarnadan oluşan karbonhidrat öğünleri daha kısa zamanda acıkmanıza ve yeme isteğinizin artmasına neden olmaktadır. Yani siz stres durumunda şekerli besinlere yöneldiğinizde kendinizi bitmek bilmeyen bir acıkma döngüsü içine sokmuş olursunuz.



SU İÇMEYİ UNUTMA!

Stresli zamanlarda su içmeyi ihmal edip açlık ve susuzluk kavramlarını birbirine karıştırabilirsiniz. Mideniz dolduğunda beyne doydum sinyali gönderen bölümler vardır. Bu yüzden aç olduğunuzu hissettiğiniz zamanlarda 1-2 bardak su içerek susuzluğunuzu gidermeniz gereksiz besin tüketiminizi engelleyecektir.