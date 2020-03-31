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Haberler Yaşam Camdan cama ‘Gün’ düzenlediler

Camdan cama ‘Gün’ düzenlediler

Camdan cama ‘Gün’ düzenlediler
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, korona virüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları WhatsApp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

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