Hasta çocuklar için lütfen evinizde kalın

Vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyaran lösemi hastası 8 yaşındaki Gülcihan Demir, “Lütfen benim gibi hasta çocuklar için sokağa çıkmayın. Hem bizler hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evde kalın” dedi.

Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nın Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülcihan Demir'e geçen yıl grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Gülcihan için ilik bulundu. Geçen yıl Haziran ayında nakledilen ilik, 8 ay sonra uyumsuz çıktı ve Gülcihan için yeniden tedavi süreci başladı. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavisi devam eden Gülcihan, hastane odasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak korona virüse karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. Çizdiği resmin yanına 'Evde Kalın' yazan ve bunu videosunda paylaşan 8 yaşındaki Gülcihan, "Ben tedavim süresinde evde kalıyorsam, siz de benim gibi evde kalın" dedi.

1 YILDIR MASKE TAKIYOR

Yaklaşık bir yıldır rahatsızlığından dolayı enfeksiyon kapmamak için maske takmak zorunda kaldığını kaydeden minik Gülcihan, "Ben bir yıldır maske takıyorum ve evden çıkamıyorum. Bir çocuk için evde kalmak da zor. Bunu ben sağlığıma yeniden kavuşmak için yapıyorum. Hayatım şu anda ev ve hastanede geçiyor. 15 gün evdeyim, 15 gün hastanedeyim. Bu sürecin ne zaman sona ereceğini bilmiyorum. Ama bu korona virüs salgını bir süre sonra sona erecek. Ne olur bir süreliğine tüm vatandaşlarımız ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmasın. Benim gibi hasta çocuklar, kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için evlerinde kalsınlar" dedi.



'BU VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ'

Sağlık Bakanlığımızın ve devlet büyüklerimizin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyleyen Gülcihan, "Evden çıkmayarak bu virüsü yenebiliriz. Biz rahatsızlığımızdan dolayı hastaneye gidiyoruz. Benim gibi hayalleri olan çocukları sokağa çıkarak lütfen riske atmasınlar. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Sokağa çıkmayarak hem beni, kendinizi ve ailenizi koruyun" diye konuştu.

Mehmet KAVAS