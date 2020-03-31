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Haberler Yaşam İstanbul’da denetim yoğunluğu

’da denetim yoğunluğu

İstanbul’da denetim yoğunluğu
Giriş Tarihi: 31.3.2020

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

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