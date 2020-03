Müge Anlı’dan o iddialara yanıt!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün yayınlanan programda yaşanan diyalog sonrası Müge Anlı, işin perde arkasını bugünkü programında açık yüreklilikle anlattı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine dün A Haber canlı yayına bağlanan Anlı bugün Müge Anlı Tatlı Sert programı canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

atv ekranının güvenilir isimi araştırmacı - gazeteci Müge Anlı, 30 Mart Pazartesi günü Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında yaptığı konuşmasında başından geçen bir olayı da örnek vererek hastanelerde oluşan önemli bir soruna dikkat çekmişti. Sağlık çalışanlarının ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna her fırsatta dikkat çeken Müge Anlı, 4 gün süren şiddetli migren ağrısının dayanılmaz bir hal alması sonucunda iğne yaptırmak için hastaneye gitmek istediğini ve ancak kabul edilmediğini aktarmış bunun üzerine sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası düzenlenmişti. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine dün aHaber canlı yayına bağlanan Anlı bugün Müge Anlı Tatlı Sert programı canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "Kullandığım ilaç ölüme yol açacak kadar tehlikeli... Ben daha evvel de bunun benzerini yaşadım ve hastanede başıma geldiği için kurtarıldım.Vücudum alerjik bunu her zaman söylüyorum.Ben doktoru ayağıma çağırmadım. Bunun ölümcül riskleri var. Ben daha önce de bunun alerjik reaksiyonunu geçirdim dedim. Bir iğne vurdurtamadım, nereye gideceğimizi ve tedavi olabileceğimizi bilemiyoruz dedim. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi buradan sağlık çalışanlarına hakaret etmiş mi oldum. Koronadan önce koronadan sonra her zaman doktorlara ihtiyacımız olduğunu başımızın tacı olduğunu her zaman söyledik. Zaten aksini söylemek mümkün mü? Ben bir papağana kıyamayan bir kadın... 30 yıldır ekrandayım bir papağana bile kıyamam. Onu evine kavuşturmak için mücadele ederken ben nasıl sağlık çalışanlarını hedef alabilirim. Birisi bunu söylese insanların demesi lazım ki, belki kendini yanlış ifade etti. Müge hiç böyle bir şey yapar mı? Böyle diyenler de var çok teşekkür ederim. Şu saatten sonra kendimi böyle anlatmaktan büyük hicap duyuyorum. Canlı yayın hızlı konuşuyorum, belki çok net anlatamıyorum kendimi aHaber'e de bağlanıp anlattım. Herhalde yanlış anlattım dedim. Ama yok ben de bunun altında art niyet arıyorum. Nasıl olabilir? Ben bir doktora nasıl laf söyleyebilirim. İnanılır gibi değil... Ben başka bir şey anlatmaya çalıştım. Ben hayatımda özellikle devletin kamu için çalışanına laf söyletmedim söyletmem de.... Doktora şiddete şiddetle karşı çıktım. Eğer kalbini kırdığım varsa özür dilerim..."