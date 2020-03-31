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Örnek eczacı

Örnek eczacı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde eczacı olarak görev yapan Ali Uslu'nun hastanede bulunan maddeleri kullanarak hazırladığı el dezenfektanı, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlattığı el rehberine girdi ve tüm kamu hastanelerinde çalışan eczacıların bu dezenfektanı yapması sağlandı. Eczacı Ali Uslu, "Normalde eczacılar hastanelerde el dezenfektanları üretmiyordu, bunlar hazır olarak alınıyordu. Artık ülkemizde bulunan tüm hastanelerde meslektaşlarım el dezenfektanı yapar hale geldi. Böylelikle fırsatçıların önü kesilmiş oldu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın, bu süreçte verdiği mücadeleyi tüm halkımız görüyor, olağanüstü bir çaba harcıyor. Ben de bir eczacı olarak Bakanımızın ve sağlık çalışanlarının olağanüstü mücadelesine yaptığım el dezenfektanıyla destek vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

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