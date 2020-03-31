PKK’lı bilen öldürüldü

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bilen, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın terörist olarak kayıtlara geçti.

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyi Üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Yeri anlık takiple tespit edilen ve düzenlenen operasyonla öldürülen Bilen'in bizzat teröristbaşı Öcalan'dan askeri eğitim alan ekipte yer aldığı öğrenildi.