LGS sınavının müfredatı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler tarafından merakla beklenen LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladı. MEB'den yapılan açıklamada "2020 yılında gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir." dendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın internet sitesinde yayımladık" ifadelerini kullandı.