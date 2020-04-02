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Haberler Yaşam Karantina günlerinde kitaplara sarıldık

Karantina günlerinde kitaplara sarıldık

Karantina günlerinde kitaplara sarıldık
Giriş Tarihi: 2.4.2020

COVİD-19 salgınıyla mücadelede evde vakit geçirenler, kitap okumaya da yöneldi. Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürünü kullanıcılarla buluşturan D&R, salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com.tr'den yapılan alışverişlerin analizini yaptı. D&R'ın son dönemdeki satışları, evde geçen sürede kitap okumaya olan ilginin arttığını ortaya koydu. En çok satanlarda ise Kalp (İskender Pala), Fesüphanallah - Nasihatname 1 (Alev Alatlı), Hafazanallah - Nasihatname 2 (Alev Alatlı), Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (İlber Ortaylı), Dünyasızlar (Kaan Murat Yanık), Küçük Kara Balık (Samed Behrengi) ile Korona ve Virüs Savaşları (Kürşad Berkkan) yer aldı.

BURAK ERDEM ÇELİK

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