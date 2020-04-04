Ölüm gemisinden yardım çığlığı

İzmir’den İspanya’ya giderken 120 yolcusunda korona virüs tespit edilince Yunanistan’da mahsur kalan gemide bulunan 160 Türk vatandaşı Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Yeni Asır’ın telefonla ulaştığı vatandaşlar, “Hayatımız tehlikede, bizi bu cehennem azabından kurtarın” diye konuşarak yetkililere seslendi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15 kişi, geçen Mart ayında İzmir'in Çeşme Limanı'ndan bindikleriyle gemiyle çalışmak için İspanya'ya doğru yola çıktı. 160 Türk vatandaşla birlikte toplam 383 kişinin yer aldığı Yunanistan bayraklı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisini 120 yolcuda virüs tespit edilmesi nedeniyle İspanya kabul etmedi. Bunun üzerine Ege kıyılarına gelen gemideki Türk vatandaşlarını Türkiye almak istedi. Ancak kaptan, gemideki tüm yolcuların alınmaması halinde Türkleri indirmeyeceğini belirterek rotayı Yunanistan'ın Pire Limanı'na çevirdi. Gemideki birçok kişi de korona virüs çıkması nedeniyle Yunanistan da yolcuları kabul etmedi.

'HAYATLARINDAN ENDİŞELİYİZ'

Limanda mahsur kalan Türk yolcuların ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Bir an önce evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler, yardım istedi. Aynı gemide oğlu Sinan Tunç ile birlikte Ortaklar Mahallesi'nden 15 kişi bulunduğunu belirten Hediye Tunç, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten gözü yaşlı anne, "Evlatlarımız ölüm gemisinde mahsur kaldı. Gemideki birçok kişide korona virüs çıkmış. Çocuklarımızın hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden evlatlarımızı bize getirmelerini istiyoruz" diye konuştu. Oğluyla telefondan görüntülü konuşan anne Tunç, gemide zor günler geçiren evladını, "Annen kurban olsun sana. Beni aradılar. Sizi kurtaracaklar. Merak etmeyin" diyerek teselli etmeye çalıştı.





'Ne olur bu son fotoğrafımız olmasın'

Eşi Hacı Tetik'in hayatından endişe ettiğini dile getiren Gurbet Tetik, "Yalvarıyorum bir an önce eşimi ve arkadaşlarını bu cehennemden kurtarın. Orada olanların hepsinin çoluğu çocuğu var. Eşim gitmeden önce oğlumuz Necat ile birlikte fotoğraf çekildik. Bu son fotoğrafımız olmasın" diyerek gözyaşı döktü. Oğlu ile en son 10 gün önce görüştüğünü, daha sonra hiç sesini duymadığını belirten Hamza Sağır'ın babası Sabri Sağır ise durumdan endişeli olduğunu söyledi.



'Hepimiz risk altındayız'

Yeni Asır'ın ulaştığı gemide mahsur kalan Sinan Tunç ile Hacı Tetik, Yunanistan'ın Pire Limanı yakınlarında olduklarını ifade ederek, "Bize burada cehennemi yaşatıyorlar. Tehlike altındayız. Gemide 120 kişide virüs tespit edildi. Kaçı Türk kaçı yabancı bilmiyorum ama hepimiz risk altındayız. Kendimiz virüse karşı önlem alıyoruz ancak bu bizi ne zamana kadar korur bilmiyoruz. Bizi bu cehennemden kurtarın" şeklinde konuştu.

Gemide mahsur kalanlar arasında Aydın'dan 15 Türk vatandaşı bulunuyor.



'Yunanistan'daki yetkililer bize yardım etmiyor'

9 Mart'ta gemiyle yola çıktıklarını belirten 38 yaşındaki Hacı Tetik ise, "Televizyonlarda takip ettiğimiz kadarıyla gemide bulunan 119 personelin otellere yerleştirildiği söyleniyor. Ancak bu doğru değil. Türk olduğumuz için Yunanlar bizi kurtarmak istemiyor. Açıkçası bizi burada görmezden geliyorlar. Tek isteğimiz ülkemize dönmek. Ailelerimize kavuşmak istiyoruz. Yetkililerden bizi kurtarmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.