Koronadan kaçarken D vitaminini unutmayın

Vücudumuzun en önemli gereksinimlerinden biri olan D vitamini, eksikliği yaşandığında hem bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor hem de halsizlik ve yoğun depresyon eğilimini artırıyor. Evden dışarı çıkamadığımız karantina günlerinde gerekli D vitamini alımı için 30 dk balkonda güneşlenmelisiniz

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla mümkün olduğunca evde kaldığımız, sadece market, eczane gibi yerler için dışarı çıktığımız bu günlerde D vitamini konusunda dikkatli olmalıyız. D vitaminini yaz aylarında bolca alıyoruz, çünkü en temel D vitamini kaynağı, deri yoluyla alınan güneş ışınlarıdır. Daha doğrusu, derimiz güneş ışını gördükçe vücudumuz kendisi bu vitamini üretir.



DOĞAL KAYNAK GÜNEŞ

Bu yüzden de özellikle kış aylarında D vitamini seviyesinde düşme olabilir ve yazın da çok güneş görmüyorsanız D vitamini eksikliği sorunuyla baş başa kalabilirsiniz. Karantina sürecinde izole olduğumuz bu zor günleri düşünürsek yine güneş görmeme durumuyla karşı karşıyayız. Kış mevsimi bitti, güneş yüzünü bizlere gösterdi fakat biz yine dışarı çıkamadığımız için bu faydalı ışınlardan yararlanamıyoruz.



PEKİ, D VİTAMİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?

D vitamininin birincil kaynağı güneştir. Düzenli olarak güneşlenen bir kişi, D vitamini bakımından zengin bir vücuda sahiptir diyebiliriz. Günde 15-30 dk arası güneşlenmek D vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yeterli olacaktır. Evde olduğunuz şu günlerde her gün balkonda güneşlenebilirsiniz. Bunun yanı sıra tereyağı, kakao, yağlı balıklar, balık yağı ve yumurta sarısı gibi besinlerden alınabilir.



D VİTAMİNİNİN VÜCUDUMDAKİ GÖREVİ NEDİR?

D vitaminin en önemli işlevi, kalsiyumu vücutta daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. Paratiroit hormonla beraber, kanımızdaki kalsiyumun normal sınırlarda kalmasını sağlar. Şöyle ki; D vitamini besinlerle alınan kalsiyumun bağırsaklardan emilimini kolaylaştırırken, paratiroit hormonda kalsiyumun emilimini sağlar ve böylece kan-kalsiyum seviyesi korunur.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ADINA NE İFADE EDİYOR?

Kişilerde görülen şişmanlığın artması ve D vitamini düşüklüğü de tesadüf değildir. Halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, kasların zayıflaması D vitamini eksikliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardır. Bağışıklığımıza güvenmemiz gereken tam da bu günlerde ise D vitamini ayrı bir önem kazanmaktadır. D vitamini düzeyinin yeterli olması bağışıklık sistemini düzenler.



HASTALIKLARA ETKİSİ VAR MI?

Bu önemli vitamin, pankreastan insülin hormonu salgılanmasına destek olarak şeker hastalığını önlemeye yardımcı olurken, damarlardaki kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon riskini engeller. Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalıklarının görülmesini önler. Ayrıca yeterli D vitamini alanlarda meme, kolon ve rektum kanserinin daha az görüldüğü, yetersiz alanlarda ise prostat ve meme kanseri riskinin arttığı saptanmıştır.



EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Özellikle güneş görmeyen, güneş görse de D vitaminini yeteri kadar alamayan bireylerde sıkça görülür. D vitamini eksikliği, karaciğer-böbrek yetersizliği olan kişilerde olabilmektedir. Ayrıca D vitamini eksikliğinin görüldüğü bir diğer grup yaşlılar ile ilk bir yıl boyunca anne sütü almamış olan ve güneşlenmekten mahrum bırakılmış olan bebeklerdir.

MEHLİKA ÖKTEM



