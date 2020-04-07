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Haberler Yaşam Atv'de kandile özel Hz. Muhammed filmi

Atv'de kandile özel . filmi

Atv'de kandile özel Hz. Muhammed filmi
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Majid Majidi'nin yönettiği HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi Berat Kandili akşamında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 22.30'da yayınlanacak film, 6. YY' da Mekke'de, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumu ile başlayan ve Efendimiz'in 13 yaşına kadar devam eden süreci, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in çocukluğuna naif bir bakış açısıyla yaklaşarak anlatıyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi, Efendimiz'in dedesi ve Kâbe'nin anahtarının sahibi Abdulmuttalib başta olmak üzere tüm Mekke halkını tedirgin eder. Fakat tüm İslam âleminin Fil Süresi ile haberdar olduğu vaka gerçekleşir. Bu olaydan bir ay sonra, Efendimiz'in doğumu gerçekleşir. Son peygamberi bekleyen Yahudi ve Hristiyan cemaati bilginleri ile Abdulmuttalib, o gece gökyüzünden yere inen Nûr'a şahit olur. Kâbe'de putlar bir anda yerle bir olmuştur. Eve geldiğinde, Nûr'un indiği yerin kendi evi olduğunu görür. Efendimiz, Hz. Âmine'nin kucağındadır. Allah'ın izniyle, koruması gereken emanet, sadece Mekke'ye değil tüm âleme rahmet olarak gönderilmiştir.

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