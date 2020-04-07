EBA TV canlı izle! 7 Nisan Salı EBA TV izle...

Dünya genelinde yaşanan kovid 19 salgınından ülkemizde etkilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerden biri de uzaktan eğitim yöntemi. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar EBA TV üzerinden eğitimlerine devam edecekler. İşte 7 Nisan Salı EBA TV canlı izleme...
Kovid 19 salgını nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bu kapsamda öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden izleyebilecekler. İşte 7 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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