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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle! 7 Nisan Salı EBA TV izle...

canlı izle! 7 Nisan Salı EBA TV izle...

EBA TV canlı izle! 7 Nisan Salı EBA TV izle...

07.04.2020, 08:50

Dünya genelinde yaşanan kovid 19 salgınından ülkemizde etkilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerden biri de yöntemi. Öğrenciler 'a kadar üzerinden eğitimlerine devam edecekler. İşte 7 Nisan Salı EBA TV canlı izleme...

Kovid 19 salgını nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bu kapsamda öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden izleyebilecekler. İşte 7 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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