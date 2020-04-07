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nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi...

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi...

07.04.2020, 09:21

Kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle evde de yapılabilen lezzetlerden. Virüs salgını nedeniyle evlerimizde olduğumuz şu günlerde özellikle mutfakta daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu mübarek gecesinde de evde kandil simidi yapmak isteyenler tariflere bakıyor. İşte Kandil Simidi tarifi...

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için malzemeler nelerdir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek Berat Kandili gecesinde özellikle kandil simidi tarifi daha da araştırılıyor. İşte evde kandil simidi yapımı...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker, yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamuru alıp elinizle açın. Çay bardağı ile kestiğiniz hamurun ortasını şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazı ve susama bulayın. 180 derece fırında 20 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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