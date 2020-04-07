Korona’dan kaçarken cildinizi bozmayın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ve sürekli evde kalmanın yol açabileceği cilt sorunları ile bunlardan korunmanın yöntemlerini anlattı.

Son haftalarda sabunla, dezenfektanla ve kolonya ile aşırı temas halindeyiz. Uzun süre eldiven ve maske kullanıyor, evde kaldığımız için güneş yüzü görmüyoruz. Bunlara bir de korona virüsün yarattığı panik havası eklenince; egzama başta olmak üzere, çeşitli cilt hastalıklarının tetiklenmesi kaçınılmaz oluyor. Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam bu yüzden tetiklenen cilt sorunlarını ve korunma yöntemlerini anlattı.



EL EGZAMASI RİSKİ

"Normalde günde 5-6 kez el yıkarken, korona salgınıyla en az 15-20 kez yıkıyoruz ellerimizi. Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor; egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor" diyen Dr. Sağlam, bu riske karşı, "Ellerinizi zeytinyağlı, gliserinli el sabunlarıyla yıkayın. El kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin. Bulaşık ve temizlik sırasında içi pamuklu eldiven giyin. Market gibi su ve sabunun olmadığı ortamlarda ellerinizi kolonyayla temizledikten sonra el kremini tekrarlayın" diye uyarıyor. Soğuk hava, nem kaybı, maske kullanımındaki artış, rüzgar, sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar; yüz bölgemizde kızarıklık, kaşıntı ve pullanmayla karakterize; halk arasında yağ egzaması olarak bilinen 'seboreik dermatit' şikayetini artırıyor. Sağlam, bu durumda "Yüzünüzü cildinize uygun dermatolojik ürünlerle nemlendirin. Aşırı sıcak suyla yıkanmayın. Aşırı acılı, baharatlı besinler ve sıcak içecekler tüketmeyin. Duştan önce saçlı derinize besleyici serum veya doğal zeytinyağıyla maske yapın ve 30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın" önerilerinde bulunuyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam

YARALAR OLUŞABİLİR

Atopik egzama ise stresin yanı sıra sabunlar, deterjanlar ve cilde uygulanan parfüm gibi kimyasal maddelerle tetiklenen bir hastalık. Ciltte kuruluk, pullu yama tarzında lezyon, yaralar ve yoğun kaşıntıyla seyrediyor. Buna karşı ılık suyla duş, dermakozmetik banyo jelleriyle yıkanma ve sonrasında tüm vücudunuzu nemlendirme tavsiye ediliyor.

GÜL HASTALIĞINA DİKKAT

Stres, maske kullanımındaki artış, soğuk hava ve kuru ortamlar gül hastalığında artışa yol açıyor. Dr. Sağlam, iltihaplı kızarıklık, sivilce benzeri kabartılar, yüzeysel damar genişlemeleri ve yanma şikayetlerine yol açan hastalığa karşı, "Ilık suyla duş alın, cildinizi nemlendirin. Sıcak çay ve kahve içmeyin. Çikolata ve acı baharatlı besinlerden kaçının. Evinizde bile güneş koruyucu krem kullanın" diyor.

AKNELER ÇIKABİLİR

Yeme alışkanlıklarında değişiklik ve maske kullanımı nedeniyle ciltteki yağ bezeleri de daha fazla çalışıyor. Başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun pek çok yerinde akneler çıkabiliyor. Vitiligo ve sedef gibi birçok dermatolojik hastalık stresle tetiklenebiliyor. "Evde keyif aldığımız uğraşlarla zaman geçirmeli" diyen Dr. Sağlam bu tür yöntemlerle vitiligo ve sedef gibi cilt sorunlarını önleyebileceğinizi belirtiyor.