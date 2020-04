Besinlerin raf ömrüne dikkat

Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan kişilerin hijyen kurallarına gösterdiği özeni, beslenme biçimlerine de uygulamaları çok önemli. Alacağınız besinlerin raf ömrü uzun olan sebze ve meyvelerden oluşmasına dikkat etmelisiniz

Yeni tip korona virüs pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, "Kovid-19 virüsünün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan katkısı büyüktür" dedi.

BESLEYİCİ GIDALAR SEÇİN

Kovid-19 ile ilgili bilinen en net ve en koruyucu uygulama her türlü temasın minimuma indirildiği sosyal izolasyondur diyen Demirci,"Bu izolasyon durumunda evde bulundurulan gıdaların olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Kaliteli protein kaynakları

Bu dönemde kaliteli protein tüketimi oldukça önemli. Hayvansal protein kaynaklarının tüketimine yönelik yumurta ve peynir çeşitleri de uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein içeren gıdalardır. Ayrıca et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar gibi yüksek proteinli gıdalar da dikkatli bir şekilde saklanarek tüketilebilirler.



Kuru baklagiller uzun ömürlüdür

Besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır.



Probiyotik takviyeli yoğurt tüketin

Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde mutlaka tüketilmelidir. Ayrıca yemeklerin yanında turşu da tüketilmesi aynı faydaları sağlayacaktır.



Sebze, mevsiminde ve dayanıklı olmalı

Mevsime uygun ve dayanıklı sebze ve meyveler satın alınmalıdır. İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde uzun süre dayanabilecek bazı sebzelere; karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise; elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir.



Kurutulmuş besinler tercih edilebilir

Dayanıklı sebzelerin raf ömrünü uzatmak için yıkanmadan ve kesilmeden buzdolabında saklanmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü uzun; lif ve mineral kaynağı gıdalar olduğu için evde bulundurulması faydalı olacaktır.