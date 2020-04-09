Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geniş hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Diziseverler tarafından Bir Zamanlar Çukurova izleme yöntemleri araştırılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölümü...

Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefes kesen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 62. bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde bu hafta; Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Diziseverler tarafından "Bir Zamanlar Çukurova tek parça izle" araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 63. bölümü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

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