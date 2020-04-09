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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 9 Nisan Perşembe!

canlı izle 9 Nisan !

EBA TV canlı izle 9 Nisan Perşembe!

09.04.2020, 08:57

Kovid 19 pandemisi nedniyle öğrenciler uzaktan eğitimi 30 Nisan'a kadar almaya devam edecekler. üzerinden eğitimlerine devam eden öğrencilerin program üzerinden ders tekrarı imkanı da bulunuyor. İşte 9 Nisan EBA TV canlı izleme sayfası...

Ülkemizde de kovid 19 görülmeye başlamasının ardından öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerine devam ediyor. İşte 9 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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