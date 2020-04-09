EBA TV canlı izle 9 Nisan Perşembe!

Kovid 19 pandemisi nedniyle öğrenciler uzaktan eğitimi 30 Nisan'a kadar almaya devam edecekler. EBA TV üzerinden eğitimlerine devam eden öğrencilerin program üzerinden ders tekrarı imkanı da bulunuyor. İşte 9 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

Ülkemizde de kovid 19 görülmeye başlamasının ardından öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerine devam ediyor. İşte 9 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN