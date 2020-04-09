İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Nisan Perşembe hava durumu...

MARMARA Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 17°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 12°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu