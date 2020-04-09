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Haberler Yaşam Koronayı unutup horona başladılar

Koronayı unutup horona başladılar

Koronayı unutup horona başladılar
Giriş Tarihi: 9.4.2020

İzmir'in Balçova ilçesinde yüzlerinde maske bulunan bir grup vatandaş el ele verip horon teperek, halay çekerek, misket veya zeybek oynayarak hem kendilerini hem de yakınlarını virüs riskiyle karşı karşıya getiriyor. Şoke eden bu sahneler İzmir'e yakışmıyor.

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