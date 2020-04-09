İzmir'in Balçova ilçesinde yüzlerinde maske bulunan bir grup vatandaş el ele verip horon teperek, halay çekerek, misket veya zeybek oynayarak hem kendilerini hem de yakınlarını virüs riskiyle karşı karşıya getiriyor. Şoke eden bu sahneler İzmir'e yakışmıyor.
Koronayı unutup horona başladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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