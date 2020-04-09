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Haberler Yaşam Wuhan’da karantina sona erdi

’da karantina sona erdi

Wuhan’da karantina sona erdi
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Dünyada 82 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan 'in kentinde 23 Ocak'tan bu yana devam eden karantina dönemi sona erdi.

Yaklaşık 11 haftalık sürecin ardından Wuhan'dan tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı. Wuhan'ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

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