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Haberler Yaşam Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı

'in karantina paylaşımı

Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı

10.04.2020, 10:58

Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu , hayranlarını mest etti. Evcen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Koronavirüsle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Durum böyle olunca sosyal medya yastık pozlarıyla dolup taştı.

Burak Özçivit ile Haziran 2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen, Nisan 2019'da ilk bebeği Karan'ı kucağına almıştı.

Anne olduktan sonra günlerini bebeğine ayıran ve setlerden uzak duran Evcen, şimdilerde de karantina nedeniyle dışarıya çıkamıyor.

"MOOD"

Geçen günlerde bir parmak hareketiyle karantina akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, şimdi de evdeki halini takipçilerinin beğenisine sundu.

'Mood' notuyla paylaştığı kareye, 15 dakika olmadan rekor beğeni aldı.

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