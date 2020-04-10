MEB öğretmenlere de “uzaktan eğitim” başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs tedbirleri nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği süreçte, uzaktan eğitim programlarıyla öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi. Yapılan hazırlıklar sonrası öğretmenlere yönelik Youtube kanalı açıldığı ve birçok kurumla ortak çalışma yapıldığı belirtildi.

125 BİN ÖĞRETMEN KATILDI

Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçtiğimiz bu dönemde öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor. Bunların tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı. Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız" ifadelerin kullandı.