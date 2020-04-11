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Üniversiteli Hatice sevenlerini kahretti

Üniversiteli Hatice sevenlerini kahretti
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan (20), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Doğan'ın, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği üzerinde duruluyor. Önceki gece Mahmudiye köyündeki evinde, dışarıdan gelen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulunan Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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