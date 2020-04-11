Virüsten korunurken dişlerinizi unutmayın

Korona virüs salgınından korunmak için evde geçirilen bu dönemde yediğiniz abur cuburlar ve dengesiz beslenme dişlerinizi çürütebilir. Özellikle ebeveynlerin hem kendileri hem de çocukları için bugünlerde çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların, yedikleri abur cuburlar ve dengesiz beslenme nedeniyle dişlerinin çürüyebileceğini belirterek, "Özellikle çocukların bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Bu durumun önlenmesi için ağız hijyenine önem gösterilmeli." dedi.

ABUR CUBURA DİKKAT

Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında vatandaşların ve özellikle de çocukların zamanının tamamını evde geçirdiğini belirten Özdemir, evde kalınan zamanda özellikle gıda ve abur cubur tüketiminin arttığına dikkat çekti. Dengesiz ve aşırı beslenmenin ileride bazı sorunları da beraberinde getireceğini belirten Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, "Çocuk ve erişkinlerde yumuşak, sıvı, yapışkan ve şekerli yiyeceklerin fazla tüketilmesi diş çürükleri, diş eti ve ağız mukozası problemlerine yol açabilir" uyarısında bulundu.



KAHVALTIDAN SONRA FIRÇALAYIN

Fırçalama sonrası öğlene kadar yemek yemeyin.



AĞIZ hijyenini korumanın en kolay yolu diş fırçalamaktır. Günde üç kere diş fırçalamanın ihmal edilmemesi, bu fırçalamanın akşam yatmadan önce yapılması ve bundan sonra ağza herhangi bir gıda alınmaması önemlidir. Sabah kahvaltıdan sonra fırçalama yapılması da günün yarıdan fazlasında ağzın temiz tutulması anlamına gelir. Doğru olan sabah fırçalamanın kahvaltıdan sonra yapılması ve öğlene kadar ağza yiyecek alınmamasıdır.



BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

EĞER diş ağrıları yaşıyorsanız, ağrıyan dişe alkollü, kolonyalı pamuk veya aspirin koymayın. Ayrıca, diş ağrıları sebebiyle bilinçsiz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı korona virüs enfeksiyonu tedavisinde komplikasyonlara yol açabilir. Diş kliniklerinde tedavi sırasında hava ve su püskürtme sebebiyle oluşacak aerosol parçacıklarının virüsün yayılımı için ciddi tehlike arz edeceği için, acil durumlar dışında kliniklere gitmeyin.



ACİL DURUMLARDA HEKİMİNİZİ ARAYIN

VİRÜS salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve dişi ağrıyan vatandaşlar telefonla da olsa hekimlerine danışarak doğru ilaçları öğrenmeli ve buna göre hareket etmeliler. Eğer 'acil' tanımlamaları içine giren rahatsızlıklarınız varsa Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin diş hekimliği kliniklerine müracaat edebilirsiniz. Birçok üniversitenin kliniklerinde acil durumlara müdahale edebilecek nöbetçi bir ekip hazır bulunmakta.