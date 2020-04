Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu salgın sonrası normale nasıl döneceğiz? Uzmanlar aşı bulunmadan normal hayata dönmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Alanında uzman üç düşünce kuruluşu en az 14 günlük, en çok 3 aylık kısıtlama ile salgının kontrol edilmesini, testlerle vakaların saptanmasını, maske, sosyal mesafe ve dijital takiple hastalığın önlenmesini öneriyor.

Koronavirüs salgını dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kişiye bulaşıp, 100 binden fazla can alırken, kamuoyları bu salgından sonra hayatın normale nasıl döneceğini merak ediyor. Salgın süreci ve sonrası ile ilgili detaylı çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları, hazırladıkları senaryolarda aşı bulunmadan eski normale dönmenin söz konusu olamayacağını belirtiyor. ABD'de üç düşünce kuruluşu, salgınla mücadele ile ilgili hazırladıkları raporlarda korona tehdidiyle karşı karşıya olan toplumlar için fikir verebilecek tespitlere yer verdi.



SENARYO: 15 GÜN KISITLAMA

Muhafazakâr çizgideki 'American Enterprise Institute' (Amerikan Girişimi Enstitüsü-AEI), 14 günlük kapsamlı kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve haftada 750 bin koronavirüs testine normalleşmeye dönüşün ilk önemli aşaması olarak işaret etti. AEI'ye göre sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği ikinci safhada okullar, üniversiteler ve kritik olmayan işletmelerin çoğu yeniden açılabilir, ama bu dönemde evde çalışmanın teşvik edilmesi de öneriliyor. Toplanmalar da bu dönemde 50 kişiyi geçmemeli.

Devletin koronavirüs belirtileri gösteren herkesi test edecek kapasitede olması ve yoğun bakım ünitelerinin de artırılması gerekir. COVID-19 hastaları ve onlarla temasta olanlar da mobil telefonları üzerinden takibe alınmalı. İkinci safha ya aşı bulunduğu takdirde, ya da bu sözü edilen önlemlerin yetersiz kalıp tekrar kapsamlı kısıtlamalara geri dönüş halinde sona eriyor.



SENARYO: 45 GÜN KISITLAMA

'The Center for American Progress' (Amerikan İlerlemesi Merkezi-CAP) adlı düşünce kuruluşuna göre 45 günlük kapsamlı kısıtlama ve temasları izlemek için dijital gözlem sistemlerine ihtiyaç var. CAP'ın raporunda Çin örneğine referans verilerek, Pekin yönetiminin hastalığın yayılmasını önleyen sert tedbirlerinden bahsediliyor. Bunlar COVID-19 belirtileri gösteren ailelerin apartmanlara kapatılması ve dijital gözlem yöntemlerinin yaygın kullanımı. İkinci safhaya geçişte geniş kapsamlı testler yapılmalı. Kuruluş, mobil telefonlardaki uygulamalarla nüfusu gözleyip, potansiyel enfeksiyonları saptayıp yakınlardaki insanlara haber veren teknolojileri kullanan Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılması gerektiğini belirtiyor. CAP bu aşamada maske kullanımı zorunluluğu, 50 kişiden fazla toplanmalara izin verilmemesi, tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite ile yolculuk öneriyor. Aşı bulunduktan sonra ise 'sürü bağışıklığına' ulaşılmasının ardından tüm kısıtlamaların kaldırılacağı öngörülüyor.



SENARYO: 3 AY KISITLAMA

Harvard Üniversitesi bünyesindeki 'Edmond J. Safra Center for Ethics' (Edmond J. Safra Etik Merkezi) adlı araştırma kuruluşuna göre salgına karşı ilk etapta üç aylık kapsamlı kısıtlama, günde milyonlarca test ve dijital gözlem uygulaması gerekiyor. 8 Nisan'da hazırlanan rapora göre kapsamlı kısıtlamalar da en erken haziran sonuna kadar sürmeli. Bu süre zarfında milyonlarca kişi testten geçirilmeli, COVID-19'u atlatan ve bağışık olduğu kanıtlanan kişilerin karantinadan çıkmalarına pandemiye karşı yedek tıbbi birimlerde gönüllü olarak görev alma koşuluyla izin verilmeli. Kuruluş ayrıca üç aylık kapsamlı kısıtlama süresinin kapsamlı bir dijital gözlem teknik altyapısı oluşturulması için kullanılması gerektiğini de vurgulamış.