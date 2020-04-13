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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle! 13 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

canlı izle! Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle! 13 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

13.04.2020, 08:56

Ülkemizde de etkisi sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini üzerinden alıyorlar. 'a kadar devam edecek ile öğrenciler televizyonlarından veya bilgisayarlarından dersleri takip edebilecekler. İşte Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerine devam ediyorlar. Ülkemizde de koronavirüsün görülmesinin hemen ardından okullarda uzaktan eğitime başlanmıştı. 30 Nisan'a kadar devam edecek uzaktan eğtitim ile öğrenciler evlerinde EBA TV üzerinden derslerine katılabilecek. İşte 13 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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