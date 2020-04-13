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Eski sevgilisinin evini taşladı annesini bıçakladı

Eski sevgilisinin evini taşladı annesini bıçakladı
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Ankara Mamak'ta Büşra G. (18), eski sevgilisi Seyfullah K'nin (23) evinin penceresini taşladı, kendisine engel olmak için aşağı inen annesi Fadime K'yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün 11.00'de Şahapgürler mahallesi 1246. Sokak'ta yaşandı. Büşra G, ayrıldığı sevgilisi Seyfullah K'nin ailesiyle oturduğu apartmana gitti. Sokağa çıkma yasağını da ihlal eden kız, bina girişinde oturan Seyfullah K'nin penceresini taşladı. Seyfullah K'nin annesi Fadime ile babası Necati K. ise dışarı çıkarak, genç kıza müdahale etmek istedi. Büşra G, anne Fadime K'yi de bıçakladı. Büşra G'nin babası Hakan G. de bıçakla Necati K'ye saldırdı. Polis, Büşra G. ile babasını gözaltına aldı. Olayda yaralanan Fadime K. ile Necati K. ise hastanede tedaviye alındı.

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