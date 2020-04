Hareketsizlik hastalıklara kapı aralıyor

Korona salgınından korunmak için gün içinde evde hareketsiz kalan kişiler, farkında olmadan kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Evde düzenli egzersiz yaparak birçok kronik hastalığın ilerlemesine engel olabilirsiniz.

Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, hareketsiz yaşamın kalp damar hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi. Narin, fiziksel aktivitenin, kalp ve damar hastalıkları dışında, şeker hastalığı, hipertansiyon, kemik erimesi ve kolon kanseri gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde olumlu katkıları olduğunu belirtti.

HER GÜN 30 DK EGZERSİZ

Düşük seviyede fiziksel aktivite yaşamı olanların, daha fazla kalp hastalığından hayatlarını kaybettiklerini açıklayan Narin, "Orta yaşlarda bile fiziksel aktivitenin artırılması, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranını düşürmektedir" dedi. Düzenli egzersizin, kasların oksijeni alma ve kullanma yeteneğini daha yüksek seviyelere taşıdığını kaydeden Narin şöyle devam etti: "Düzenli egzersiz, kan damarlarının kapasitesini de artırır. Bu artış, efor ve hormonal stres anında kalbin yüklenmesini önleyerek, birçok kalp kaynaklı sorunun oluşmasını önleyen etkide bulunmaktadır. Bu faydaların elde edilmesi için, haftanın hemen her günü, en az 30 dakikalık orta derece egzersiz yapılmalıdır" diyerek uyarıda bulundu.



ÜZÜM SUYU içerek hafızanı güçlendir

BİRBİRİNDEN önemli faydaları olan üzüm, hem suyuyla hem de çekirdeğiyle vücudumuza şifa kaynağı oluyor. Üzüm, fosfor, magnezyum ve kalsiyumun yanı sıra A ve C vitaminleri içermesi sayesinde bünyeyi güçlendirir. Üzüm çekirdekleri, diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önlerken, suyu tüketildiğinde ise, içerdiği vitamin ve minareller sayesinde hafızayı güçlendirir. Öte yandan üzüm suyu içerek metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz.



CHIA TOHUMU sindirime yardımcı

YOĞUN lif içeren ve birçok sağlıklı yağı bünyesinde barındıran chia tohumu, vücudumuzun insülin düzeylerini dengelemede önemli bir katkı sağlıyor. Sadece bununla kalmayan chia tohumu, bağırsak hareketlerini de düzenleyerek sindirim sistemimizi olumlu yönde etkiliyor. Bağırsaklardaki prebiyotiklerin büyümesine de katkısı bulunan chia tohumunun diğer faydaları ise, kalp ve sindirim sistemini desteklemesi, kemik ve kasların güçlenmesini sağlamasıdır.



CHIA TOHUMU sindirime yardımcı

YOĞUN lif içeren ve birçok sağlıklı yağı bünyesinde barındıran chia tohumu, vücudumuzun insülin düzeylerini dengelemede önemli bir katkı sağlıyor. Sadece bununla kalmayan chia tohumu, bağırsak hareketlerini de düzenleyerek sindirim sistemimizi olumlu yönde etkiliyor. Bağırsaklardaki prebiyotiklerin büyümesine de katkısı bulunan chia tohumunun diğer faydaları ise, kalp ve sindirim sistemini desteklemesi, kemik ve kasların güçlenmesini sağlamasıdır.



Demir eksikliğinin çaresi MANGO

EGZOTİK meyvelerden biri olan Mango, hem lezzetiyle hem de sağladığı katkılarla sevilen meyvelerden biridir. Sağlık açısından oldukça faydalı olan mangonun, antioksidan bileşikleri sayesinde kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Barındırdığı C ve A vitamininin fazla olmasıyla bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur. Mangodaki demir içeriği ile aneminin tedavi edilmesine de yardımcı olmaktadır.



Virüs salgınında bu besinler önemli

A vitamini içeren besinleri tüketmek serbest radikallerle savaşmanızı, kanserli hücrelerde DNA mutasyonlarının bloke edilerek kanserle mücadele etmenizi ve korona virüse karşı bağışıklığı güçlendirmenizi sağlar. Bu nedenle yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu meyveleri ve yeşil sebzeleri belirli ölçülerde tüketmeniz oldukça önemli.