Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır, kimler izin alabilir? E-devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı...

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Salgın için alınan önlemlerden biri de şehirler arası yolculukların özel izne tabi olması. Peki İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen özel izinler nelerdir? Seyahat izin belgesi nereden nasıl alınır? E-devlet'ten nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşımayan kişiler seyahat izin belgesi alamayacak. Peki seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Başvuru nasıl yapılır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir? İşte merak edilenler...

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.