EBA TV canlı izle 14 Nisan Salı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karar neticesinde eğitim EBA TV üzerinden ücretsiz olarak devam ediyor. Milyonlarca öğrenci bilgisayar ya da televizyonlarından derslerini izleyebiliyor. İşte 14 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

Ülkemizde de etkisi görülen koronavirüs nedeniyle eğitimleri EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşiyor. Öğrenciler EBA TV ile derslerini takip edebiliyor ve tekrar imkanı da bulunuyor. İşte 14 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayafası.... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN