Salgın stresi cildinize zarar verebilir

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını nedeniyle uzmanlar, stres yaşayanları cilt hastalıklarına karşı uyarıyor. Aşırı el yıkama ise, deride yarıklara neden oluyor.

Korona virüs salgını nedeniyle stres yaşayan kişilerde deri hastalıklarının meydana gelebileceğini söyleyen uzmanlar, tanı koyulmadığı takdirde ömür boyu ağrılara neden olabilecek sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyorlar. Pek çok deri hastalığının nedeninin stres olduğunu belirten Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, son dönemdeki hastalarının hepsinin salgın stresi yüzünden vücutlarında çeşitli döküntüler oluştuğunu söyledi.

RİSK ARTIYOR

Aniden ortaya çıkarak 7-8 hafta içinde kaybolan rosea, ilk 72 saat tanı koyulmadığı takdirde ömür boyu ağrıya neden olabilecek zona ve aşırı antiseptik kullanımına bağlı meydana gelebilen egzamaya vurgu yapan Amato, "Egzama başladıysa mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tıbbi tedavisine başlanmalıdır. Egzamada deride yarıklar meydana gelmektedir ve bu yarıklardan enfeksiyon bulaşma riski yüksektir. Deride yarık varsa o deri enfeksiyon, virüs, mantar ve bakterilere açıktır" diye konuştu.



ZONADA İLK 72 SAAT ÖNEMLİ

ZONA hastalığının deri ve sinirin iltihaplanması olduğunu anlatan Dr. Amato, "Şu an korona virüs salgını nedeniyle yaşanan stres bağışıklığımızı düşürüyor. Stres, kaygı ve üzüntüyle beraber bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman da zona hastalığı ortaya çıkabiliyor. Zona hastalığı ağrılı bir hastalıktır. Önemli olan ilk 72 saatte mutlaka teşhisinin konulup reçetesinin yazılmasıdır. İlk 72 saatte tedaviye başlandığında hastalık hafif biçimde seyrediyor. Eğer tedavi edilmezse ağrı ömür boyu devam edebilir" dedi.



SU VE SABUN YETERLI

AŞIRI el yıkama, aşırı kolonya ile antiseptik kullanımı nedeniyle egzama meydana geldiğini belirten Amato, "Temastan sonra 20 saniye elimizi su ve sabunla yıkamamız yeterli. Genellikle el yıkamanın ardından üstüne dezenfektan sıkılıyor. Antiseptik solüsyonlar su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda kullanılmalı. Aşırı antiseptik solüsyon kullanımı egzamaya sebep olabilir. Tedavinin yanı sıra bol nemlendirici kullanılmalı" diye konuştu.



AŞIRI STRES TETİKLİYOR

STRESE bağlı olarak ani döküntüler de oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Amato, "Şu dönemde mevsimsel geçiş sebebiyle de rosea hastalığına sıklıkla rastlıyoruz. Bu hastalık aşırı stres sebebiyle aniden oluşuyor ve vücutta döküntüler şeklinde seyrediyor. Genellikle 7-8 hafta içerisinde kendiliğinden kayboluyor ancak bu bizlere vücut direncinin düştüğünü gösteriyor Bu hastalığa yakalanan hastalarımızı sadece rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.